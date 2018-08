SENAR SERGIPE ABRE CREDENCIAMENTO PARA TUTORES PRESENCIAIS

03/08/18 - 15:14:45

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Sergipe (Senar-SE) está com inscrições abertas para o credenciamento de tutores presenciais para os polos de Indiaroba, Tobias Barreto e Carira. As inscrições podem ser realizadas até a próxima terça-feira, 7.

As disciplinas que serão ministradas são: Contabilidade Rural, Políticas Públicas para o Agronegócio, Associativismo, Cooperativismo e Sindicalismo, Técnicas de Produção Animal, Gestão de Produção e Logística para o Agronegócio, Finanças Aplicadas ao Agronegócio, Qualidade e Segurança Alimentar, Marketing aplicado ao Agronegócio, Português, Introdução à Informática, Ambientação EAD e Responsabilidade Social e Ambiental no Agronegócio.

Poderão participar deste processo, pessoa jurídica ou Microeemprendedor Individual (MEI) com experiência em docência com formação em Medicina Veterinária, Zootecnia, Engenharia Agronômica, Publicidade e Propaganda, Licenciatura com especialização em EaD, Computação/Tecnologia da Informação e Licenciatura em Língua Portuguesa. Para se inscrever no processo de credenciamento, o interessado deverá enviar o currículo para o e-mail: coordenacaoetec@senarsergipe.org.br. Mais informações no edital disponível no site www.senarsergipe.org.br.

Por Adriana Freitas