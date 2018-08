SES ADQUIRE APARELHO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA PARA O HUSE

03/08/18 - 11:18:20

A Secretaria de Estado da Saúde (SES), adquiriu um novo aparelho de ressonância magnética para o Hospital de Urgência de Sergipe (Huse). O aparelho vai dar mais qualidade assistencial ao paciente internado naquela unidade hospitalar, que hoje conta com o suporte do Centro de Acolhimento e Diagnóstico por Imagem (Cadi), para realização desse tipo de exames. Até o dia 17 de setembro, o equipamento estará chegando ao Estado e em um prazo de noventa dias estará instalado, segundo determinam as cláusulas contratuais.

No valor de R$ 3.800.000,00 (três milhões e oitocentos mil reais), o equipamento foi adquirido com recursos do Fundo Nacional de Saúde, já disponíveis em conta, segundo informou o diretor de Planejamento, Davi Fraga, acrescentando que o equipamento da marca Philips é de última geração e mais potente que o existente no Cadi.

“O equipamento foi adquirido via processo licitatório, o secretário de Estado da Saúde, Valberto de Oliveira Lima, já autorizou o envio da Nota de Empenho para o fornecedor. Agora, é esperar o fim dos prazos contratuais para que o aparelho entre em operação, reforçando o trabalho assistencial na área de urgência e emergência. É importante salientar que o Huse é referência na realização de exames de alta complexidade para as demais unidades da Rede Estadual de Saúde”, destaca Davi Fraga.

ASCOM SES