SES CONTINUA DIÁLOGO COM HC PARA RETORNO DAS CIRURGIAS

03/08/18 - 13:41:37

Nesta sexta- feira, 3, o Secretário de Estado da Saúde, Valberto Lima, deu continuidade às reuniões que começaram na última quarta-feira, 1°, com representantes do Hospital Cirurgia (HC), na sede do Centro Administrativo Senador Gilvan Rocha, a fim de definir medidas resolutivas para que os serviços na unidade hospitalar sejam retomados a partir da próxima semana.

Valberto Lima conta que os chefes das especialidades já encaminharam as necessidades deles com relação à manutenção de serviços e reativação dos que estão paralisados. “Nesta sexta- feira, realizamos uma reunião com a diretoria para a viabilização de todas as questões apontadas por eles. Algumas já estão encaminhadas e as demais continuaremos a discutir caminhos conjuntamente para até a próxima segunda-feira termos respostas efetivas para ao longo da semana os serviços estarem funcionando plenamente”, revela o secretário.

O presidente do Hospital Cirurgia, Milton Souza de Santana, informa que todo o levantamento de necessidades foi feito. “Hoje, teremos mais encaminhamentos e a partir de segunda-feira, esperamos já ter uma posição sobre o retorno das cirurgias cardíacas serão retomadas. É para isso que estamos trabalhando conjuntamente”, contextualiza Milton Souza.

Estavam presentes na reunião a diretora de Gestão e Sistemas (DGS/SES), Márcia Guimarães; a coordenadora da Diretoria de Atenção Integral à Saúde (Dais/SES), Jurema Viana e representantes da neurocirurgia, cirurgia vascular, ortopedia, cirurgia cardíaca e cardiologistas do HC.

Fonte e foto SES