SES E HC UNEM FORÇAS PARA RETORNO DE CIRURGIAS

03/08/18 - 06:00:59

O secretário de Estado da Saúde, Valberto de Oliveira Lima, recebeu na tarde desta quinta-feira, 2, no Centro Administrativo da Saúde Senador Gilvan Rocha, a equipe do Hospital Cirurgia (HC) a fim de, juntos, traçarem um caminho resolutivo para que a unidade tenha condições de retomar com os procedimentos cirúrgicos, suspensos devido a algumas questões relacionadas a equipamentos e estrutura. A união de forças protagonizou o encontro, demonstrando a boa vontade do Estado em apoiar o hospital com o retorno dos procedimentos.

De acordo com o secretário Valberto Lima, o Hospital Cirurgia possui profissionais do mais alto gabarito, que merecem ser valorizados, bem como os usuários do SUS que precisam continuar com o atendimento qualificado que a unidade hospitalar oferece. “Esse encontro foi de alinhamento e nos colocamos à disposição para encontrarmos juntos soluções. O resultado avaliado foi satisfatório, nesta sexta- feira, 3, teremos nova reunião para fazermos mais ajustes com a intenção de que na próxima semana os serviços estejam normalizados”, relata Valberto.

O presidente do Hospital Cirurgia, Milton Souza de Santana ressalta a boa vontade do Estado em ajudar o Hospital. “Nesta reunião, tratamos de alguns serviços que estão funcionando com certa dificuldade e outros fechados como, por exemplo, a cirurgia cardiotorácica e a oncocirurgia clínica. Então, nós estamos juntando as equipes, trazendo ideias, buscando soluções, junto com o Estado, que está demonstrando boa vontade de ajudar o hospital, para que os serviços funcionem dentro de alguns dias”, informou.

Estavam presentes na reunião a diretora de Gestão e Sistemas (DGS/SES), Márcia Guimarães; a coordenadora da Diretoria de Atenção Integral à Saúde (Dais/SES), Jurema Viana e representantes da neurocirurgia, cirurgia vascular, ortopedia, cirurgia cardíaca e cardiologistas do HC.

Fonte e foto assessoria