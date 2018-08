Eduardo Amorim já vai anunciar que Clóvis Silveira será o suplente de André

03/08/18 - 19:42:14

O pré-candidato a governador pelo PSDB, Eduardo Amorim, é quem vai passar a informação de que o PPS em Sergipe vai se manter na coligação liderada ele por André Moura, candidato a senador pelo PSC, depois que foi definido que a legenda indicaria o primeiro suplente ao Senado.

Segundo informações, o primeiro suplente de senador do pré-candidato André Moura será o presidente regional do PPS, Clóvis Silveira, por indicação da maioria dos membros do partido. Quinta-feira (02) à noite o PPS teve desentendimento com o bloco e ameaçou deixá-lo, porque não seria cumprido o acordo da indicação do suplente.

Para manter Clóvis Barbosa, o empresário Edvan Amorim (PR), entrou no circuito e conseguiu tranquilizar e terminou por manter a situação inalterada.

Houve uma discussão entre o presidente do PPS, Clóvis Silveira, e o candidato ao Senado, André Moura, porque teria ocorrido quebra de acordo. O ex-prefeito Manoel Messias Sukita (PTC) entrou na conversa e desde a manhã desta sexta-feira (03) que os diálogos ocorreram para solução da suplência e manutenção do PPS, que só concluiu à noite.

Depois de se reunir com o seu grupo em Capela, o ex-prefeito Manuel Sukita, candidato a deputado federal, comunicou ao próprio André Moura e a Clovis Silveira que apoiaria a indicação feita pelo PPS, alegando o fortalecimento do grupo.

O gesto de Sukita também resolveu o problema e acomodou o PPS no bloco, fazendo a indicação do suplente. Clóvis Silveira já estava conversando com o PSB, de Valadares Filho, para uma nova aliança, apesar de demonstrar preferência pelo PSDB e PSC.