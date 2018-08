VIATURA DO CBM ESTÁ PARADA PELA FALTA DE UMA BATERIA NOVA

03/08/18 - 06:10:50

O blog Espaço Militar teve acesso a informação de que a viatura do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Sergipe (CBMSE), marca Ford, modelo Ka, cor vermelha, placa policial QKS-0863, a qual é utilizada pelo setor de vistoria da corporação, está parada há mais de três meses, pelo simples fato de não ter sido comprada uma bateria nova, visto que a anterior já não funcionava mais, por ter descarregada.

O setor de vistoria do CBMSE já sofre, como toda a corporação, com o baixo efetivo e agora, com menos uma viatura para fazer o serviço, as condições para realizar as vistorias tornam-se mais difíceis.

O veículo é novo e pertence a frota do CBMSE e não é locado.

Matéria do blog Espaço Militar