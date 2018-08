Alberto Narcizo, o Beto Caju é o novo prefeito do município de Carmópolis

04/08/18 - 11:44:59

Alberto Narcizo da Cruz Neto (SDD), o Beto Caju, como é conhecido, é o novo prefeito do município de Carmópolis após o titular, Wolney Leite Alves (DEM) ter falecido na última quinta-feira (02).

A solenidade de posse do novo prefeito foi realizada na tarde da última sexta-feira (03) na Câmara Municipal e contou com a presença de vários populares.

Beto Caju é filho do ex-prefeito de Carmópolis, Theotônio Neto, reside no povoado Aguada, no município de Carmópolis, é casado e pai de três filhos.