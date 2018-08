ALUNO É ESFAQUEADO DENTRO DE ESCOLA ESTADUAL EM ESTÂNCIA

04/08/18 - 07:56:26

Um aluno com as iniciais HAN, de 17 anos, foi esfaqueado nesta sexta-feira (03), durante o horário de almoço, na região da Quadra de Esportes do Colégio Senador Walter Franco, no município de Estância.

Segundo informações de populares, dois homens não identificados pularam o muro no fundo do colégio e na tentativa de roubar, acabaram agredindo o estudante com golpes de faca. O adolescente que estava ferido foi socorrido por colegas e professores para o Hospital Dr. Jessé Fontes, onde passa bem.

O diretor da DRE-01, Dominguinhos, relatou que o fato foi comunicado aos pais e o secretário de Estado de Educação.

O aluno reside na comunidade do povoado Grotão e estuda o 1º ano do ensino integral.

“O diretor da escola registrou o boletim de ocorrência (BO). Nós suspendemos as aulas e na próxima semana tomaremos algumas medidas”, disse Dominguinhos.

O caso será investigado pela Polícia Civil.

por Walisson Jardin, Gazeta de Estância