ANP define preços de referência do diesel para agosto

04/08/18 - 07:23:25

A Agência Nacional do Petróleo (ANP) aprovou a parcela de resíduos a ser acrescida ao preço de referência do óleo diesel durante todo o mês de agosto. A definição de preços atende aos Decretos 9.403 e 9.454/2018, com base na metodologia estabelecida pela Resolução 738/2018, da agência reguladora.

As normas foram estabelecidas com objetivo de dar transparência total ao consumidor. Os dados, que têm como fonte o Relatório do Mercado de Derivados de Petróleo do ministério de Minas e Energia (MME), possuem periodicidade mensal.

O resíduo diz respeito à redução de R$ 0,46 no preço de refinaria do diesel, que foi obtido com uma subvenção de R$ 0,30 por meio da transferência de recursos do Tesouro à Petrobras e importadoras e por corte de R$ 0,16 por litro na carga tributária.

Confira abaixo:

Preços de referência, atualizados e acrescidos da parcela fixa de R$ 0,0269/L, referente ao resíduo, por base regionalizada, foram os seguintes no dia 1º de agosto:

Região Norte – TO = R$ 2,2103/L

Região Nordeste + TO = R$ 2,2487/L

Região Centro-Oeste + Sudeste = R$ 2,3477/L

Região Sul = R$ 2,2884/L

Preços usados pelo produtor de comercialização para o período de 1º a 31 de agosto:

Região Norte – TO = R$ 1,9681/L

Região Nordeste + TO = R$ 2,0065/L

Região Centro-Oeste + Sudeste = R$ 2,1055/L

Região Sul = R$ 2,0462/L

Fonte: Governo do Brasil, com informações da ANP.