Belivaldo Chagas, na convenção do PP diz que o Brasil é um país que tem jeito

“O Progressistas está pronto. É um partido grande, coeso, estruturado nas bases municipais na maioria dos municípios do nosso estado. Chega para dar base de sustentação do pré-candidato Belivaldo Chagas”, o deputado federal Laércio Oliveira, na abertura da convenção do Partido Progressista (PP), neste sábado (04).

Laércio acrescentou que a sociedade tem a oportunidade de decidir nesse momento os seus representantes. “Coloco meu nome outra vez para que a sociedade possa validar, se a sociedade reconhecer que mereço voltar a ocupar uma das cadeiras do Congresso Nacional, continuarei fazendo o trabalho que sempre fiz. Tenho a consciência tranquila do trabalho feito”, disse Laércio que é pré-candidato à reeleição.

O evento confirmou o apoio do partido à pré-candidatura de Belivaldo Chagas a governador. Ele chegou ao evento acompanhado do ex-governador Jackson Barreto, que concorre ao Senado, e do deputado estadual Luciano Bispo, ambos do MDB.

O presidente do diretório estadual do PP, Fernando Carvalho, afirmou que a opção de apoiar a chapa governista, sem lançar candidatos majoritários, se baseou na análise de que há um trabalho concreto de retomada do crescimento sendo empreendido pelo Executivo estadual. “Qualquer governo tem sempre em mente também sua assistência social, mas não existe assistência social melhor do que o pleno emprego. A dignidade das famílias vêm do seu trabalho, da conquista do seu sustento e isso só se consegue com desenvolvimento econômico”, disse.

O governador Belivaldo falou que se sente muito à vontade na Convenção do Progressistas, um ambiente que para ele é muito familiar. “Ainda bem que nós temos em Sergipe e no Brasil pessoas da capacidade e qualidade do deputado Laércio. Político sério no momento em que estamos vivendo, infelizmente, está virando raridade. Quero registrar minha satisfação e declarar o meu compromisso com o projeto de Laércio Oliveira. Aqui a gente observa que é um grupo de pessoas que têm compromisso com Sergipe”, afirmou.

Belivaldo defendeu que “o Brasil tem jeito” e que o caminho do avanço se constrói pela via política. “Agora, uma política feita através de homens sérios”, ressalvou, citando ainda a luta pela democracia vivida pelo ex-governador Jackson Barreto.