GOVERNO DO ESTADO ESTÁ EM DIA COM O HOSPITAL SÃO JOSÉ

04/08/18 - 06:51:22

A Diretoria Financeira da Secretaria de Estado da Saúde (SES) informa que nesta sexta-feira, 3, foi efetuado o repasse para o Hospital São José, no valor de R$ 1.052.404,35, referente à prestação de serviços dos meses de dezembro de 2017, fevereiro, março, abril e maio de 2018. O repasse relativo a janeiro não foi feito, por enquanto, devido ao fato de haver divergência quanto aos valores, segundo informou diretor financeiro da SES, José Nilton Souza.

O diretor salienta que na manhã desta quinta- feira, 2, esteve com a diretora do Hospital São José, Irmã Vânia, para conversar sobre os repasses e recebeu dela uma tabela com valores mês a mês, que totalizavam R$1.080.423,94.

“Como não chegamos a um acordo quanto ao montante de janeiro, subtraímos e efetuamos o pagamento das demais parcelas. Tão logo cheguemos a um consenso em relação a janeiro de 2018, faremos o repasse”, explica.

ASCOM SES