Laércio Oliveira busca melhorias para o Distrito Industrial de Socorro

04/08/18 - 06:48:16

Buscando melhorias para o Distrito Industrial de Nossa Senhora do Socorro, o deputado federal Laércio Oliveira se reuniu nessa sexta-feira, dia 3, com o secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia (Sedetec), José Augusto Carvalho, com o prefeito Padre Inaldo, o secretário Municipal de Indústria e Comércio, Carlos Álvares, e o presidente da Associação das Empresas do Distrito Industrial de Nossa Senhora do Socorro (Assedis), Hélio Santos.

“Após receber o presidente da Assedis e ouvir suas preocupações com aquela área em relação à infraestrutura, segurança e melhores condições para o Distrito Industrial, solicitei ao secretário José Augusto e ao prefeito uma reunião para que juntos pudéssemos pensar em como o estado e o município poderiam ajudar ao setor naquela região”, explicou Laércio.

O prefeito Padre Inaldo falou da preocupação com o local desde que assumiu a prefeitura e que já fez reuniões com o setor produtivo para tentar ajudar no que for possível. “Temos que entender que o Distrito tem sua legislação e que ele é do estado. Fazemos a parte de limpeza, a iluminação tem uma empresa 24h prestando serviço para troca de lâmpadas, a prefeitura de Socorro não tem condições para melhorar a Infraestrutura daquele local. Temos um orçamento apertado, mas estamos dispostos a unir forças e prol do melhor para o município. Fico muito feliz em saber que tem indústrias querendo se instalar em Socorro. Precisamos ver como buscar parcerias”, enfatizou o prefeito.

O secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia (Sedetec), José Augusto Carvalho, fez uma explanação sobre as possíveis indústrias que estão em negociação para se instalar em Sergipe e as perspectivas de uma melhora no setor. “Trazendo essas indústrias que se interessam por alguns municípios sergipanos, seja por conta da mão de obra, estrutura do local ou mesmo condições da cada cidade, vamos dar um cara melhor ao nosso estado e trazer desenvolvimento econômico”, disse o secretário, acrescentando que está em constantemente verificando com a Codise a situação dos galpões de Distrito Industrial de Socorro e vendo o que pode ser feito para ajudar na disponibilidade de área naquela região.

O presidente da Associação das Empresas do Distrito Industrial de Nossa Senhora do Socorro (Assedis), Helio Santos, falou da dificuldade que eles enfrentam, mas está solicitando ajuda para melhorar as condições e superar as perdas nas regiões, a exemplo das indústrias que fecharam no Distrito. “Precisamos colocar nossos anseios e pedir o apoio de cada um para que possamos melhorar a situação. Temos que ter consciência que cada um de nós temos tem que contribuir para que o local volte a ser um gerador de emprego”, explicou Helio.

O deputado Laércio frisou que é importante ouvir todos os lados para chegar ao objetivo maior que é trazer o desenvolvimento econômico e geração de emprego da região. “Os empreendedores precisam ter sua parcela de contribuição nesse processo de melhorias do local. É muito bom ter o envolvimento de todos”, finalizou Laércio.

Foto assessoria

Por Elenildes Mesquita