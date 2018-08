PTB CONFIRMA NOME DE AMINTAS PARA DISPUTAR VAGA NA ALESE

04/08/18 - 06:02:17

O vereador de Aracaju Cabo Amintas ( PTB) participou na tarde desta sexta-feira, 3, no auditorio do Hotel San Manuel, na Orla de Atalaia, da convenção partidária que confirmou o nome dele para concorrer a uma vaga na Assembléia Legislativa nas próximas eleições.

O espaço, onde foram apresentados todos o candidados da coligação, estava lotado. Na proporcional o Partido Trabalhista Brasileiro une forças com o Partido Republicano Progressista (PRP), ambos, apoiados pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB), que tem o Deputado Federal Valadares Filho como pré-candidato ao Governo do Estado.

Para Amintas a estrutura montada favorece ao bloco na disputa eleitoral que se aproxima. “Temos bons nomes e com isso, aumentam as chances de fazermos, no mínimo, dois deputados estaduais. Acredito que estamos no caminho certo e espero, desde já, que o sergipanos ponham a mão na consciência e aproveitem essa oportunidade para mudar o que está aí”, concluiu.

Fonte: Assessoria de imprensa do parlamentar

Foto: Evenilson Santana