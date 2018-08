QUESTÃO QUE LEVA A RISCO

Nos bastidores das convenções, algumas realizadas ontem e outras que serão feitas amanhã, há análises especulativas sobre candidaturas. Principalmente a do deputado Valadares Filho (PSB). Havia ainda quem esperasse – dentro do próprio grupo socialista – que o senador Valadares (PSB) não levasse adiante sua candidatura à reeleição, para fortalecer o nome do filho na disputa pelo Governo do Estado.

O próprio Valadares ouviu e leu muito sobre isso, mas ficou em silêncio. Dizia sempre que a questão da formação da chapa majoritária, com nomes para o Senado, seria tratada no decorrer do período. Não aconteceu. Praticamente só ontem, com o ato da convenção que aprovou inclusive a sua reeleição, foi que se confirmou a sua candidatura ao lado do filho.

Talvez isso seja natural para concretização da força política, mas de alguma forma deixou um rastro de comentários sobre a determinação do ilustrado senador. Pode até tudo dar certo, mas no menor percalço também pode dar errado. O que se constata, em todos os comentários, é que o senador Valadares (PSB) teria priorizado a sua reeleição, mesmo pondo em risco a disputa ao Governo pelo deputado Valadares Filho.

Há um detalhe que se pode avaliar. O deputado poderia ter sido candidato à vice do senador Amorim (PSDB), nos primeiros contatos que fez sobre o pleito de 2018. Eleito, seria nomeado para uma secretaria que cuidaria da região Metropolitana, com o objetivo de disputar a Prefeitura de Aracaju em 2020. A decisão de disputar o Governo foi dele e não teve influência do pai. Valadares Filho deixou claro que não pretendia retornar mais a Brasília e decidiu disputar o Governo.

Decisão acatada e abençoada pelo partido, mas que não mexeu com o projeto político do senador, que jamais imaginou ficar de fora da disputa pela reeleição, o que de alguma forma pode se transformar em uma ‘tragédia’, levando em consideração a formação de uma chapa familiar na disputa majoritária.

Mas, vida que segue…

ZÉ RETORNA TERÇA-FEIRA

O ex-prefeito de Socorro, José Franco, retorna a Sergipe na terça-feira e já na quarta-feira pode ter encontro com Belivaldo Chagas e confirmar o seu apoio.

O entendimento entre os dois não tem mais dúvida.

BASE CONSIDERA FORTE

Base aliada do Governo considera que duas decisões foram importantes para Belivaldo Chagas. Uma na formação da chapa com Eliane Aquino (PT).

Outra com o apoio do ex-prefeito José Franco.

POR FALTA DE VÔO

O presidenciável Ciro Gomes (PDT) não compareceu à convenção do PSB/PDT, ontem, em Aracaju, em razão da “falta de vôo”. Sua vinda estava certa…

PSB e PDT vão sair juntos na disputa majoritária e proporcional.

NA CONVENÇÃO TUCANA

Heleno Silva (PRB) disse ontem na convenção do PSDB, que estava fazendo história! “Juntos nós somos fortes! A capital, o interior e o agreste gritam!”

– Vem, Eduardo! Vamos mudar Sergipe”, convocou Heleno.

ANDRÉ AGRADECE APOIO

André Moura (PSC), agradeceu a “todos que vieram apoiar a mudança e deseja que Sergipe saia dessa crise criada por este desgoverno”.

– Você, Eduardo, será responsável por mudar a história de Sergipe, disse.

EDUARDO MANTÉM DISCURSO

Candidato ao Governo pelo PSDB, Eduardo Amorim manteve o seu discurso: “chega de desgoverno em Sergipe. O nosso povo merece mais”.

– Os sergipanos merecem atenção e qualidade de vida de verdade, disse.

SAIO MAIS ENCORAJADO

Eduardo disse que é um político com postura correta e “sempre buscarei governar pelos mais necessitados. Levaremos esperança por todo Sergipe!”

– Saio daqui [da convenção] ainda mais encorajado! Vamos mudar, Sergipe!

ALUGUEL PARA CAMPANHA

Nos grupos, oferta de aluguel do vidro traseiro de um Corsa para plotagem de adesivo de candidato de qualquer partido. Até as eleições, R$ 800,00 (sem garantia).

Com acréscimo de 50% para candidato Ficha Suja.

DISCUTIR PERDENDO AMIZADE

O proprietário do carro anuncia que defende o candidato sem perder a amizade custa R$ 2 mil. Mas perdendo a amizade sobe para R$ 3.500,00.

Oferece outros serviços de menor importância.

LILA SURPREENDE COM APOIO

Em Lagarto, o ex-prefeito Lila Fraga (DEM) surpreendeu ao anunciar apoio a Valadares Filho (PSB), na disputa ao Governo do Estado.

O Lila andava afastado da política.

ELIANE ESTÁ EM SÃO PAULO

A pré-candidata à vice-governadora Eliane Aquino (PT), da base aliada, participou do Encontro Nacional do seu partido, em São Paulo.

Discutiu-se plano de Governo, políticas de alianças, Lula livre e etc.

SUPLENTES DE JACKSON

Jackson Barreto, pré-candidato ao Senado, terá como primeiro suplente Sérgio Gama, filho do ex-prefeito João Augusto Gama. Detalhe: o pai não influenciou.

O segundo suplente será o ex-prefeito de Estância, Alexandre Filadelfo.

DISCURSO MUITO FRACO

De um participante da convenção do PSDB: “discurso de Eduardo Amorim é o mais fraco que estou ouvindo e vendo. Não empolga a ninguém”.

Já o discurso de André Moura levantou a plateia.

SUKITA ENTRA EM AÇÃO

O pré-candidato a deputado federal Manoel Messias Sukita (PTC) ajudou a resolver o problema criado entre PPS e o bloco de oposição, ocorrido quinta-feira à noite.

É que Eduardo e André negaram a suplência ao PPS, como fora combinado.

ABRIU MÃO PARA O PPS

Manoel Messias Sukita ao tomar conhecimento do problema, apoiou a indicação do suplente pelo PPS a fim do partido não deixar o bloco e aliar-se ao PSB.

SALVARAM-SE TODOS NO FINAL.

Noventa já assombra

Valdevan Noventa, candidato a deputado federal pela oposição, amedronta alguns nomes da política tradicional na região Sul, pelo seu estilo de conquistar eleitor.

Há um zumbido estranho entre lideranças da região.

ESTÁ TUDO NUBLADO

De um candidato a deputado pela oposição: “Pergunta que não quer calar, o PPS na primeira suplência será ainda beneficiado com a chapinha?”

– Ainda está tudo nublado sobre o assunto, disse.

IATE TINHA MUITA GENTE

O candidato ao Senado pelo PSC, André Moura, disse ontem que nunca viu tanta gente no salão do Iate Clube: “estava completamente lotado”, informou.

– E olha que já vi muitas convenções por lá, disse.

Notas

Desbanca os fake news – O Portal Imprensa informa que o Centro Knight para o Jornalismo das Américas está com inscrições abertas para o curso on-line “Como desbancar as ‘fake news’ e nunca mais chamá-las por esse nome”. As aulas começam já amanhã e vão até o dia 2 de setembro.

PT entrega ao PSB – De Ricardo Noblat: “o PT entregou ao PSB tudo o que o PSB queria e muito mais. Em troca de o PSB não dar seu tempo de propaganda eleitoral a Ciro Gomes (PDT) – 44 segundos. Um partido que, mesmo preso, tenta calar um suposto adversário, o que não faria se estivesse solto e no poder?”

Tirar nome do Serasa – “De Ciro Gomes: Existem hoje 63 milhões de brasileiros com o nome sujo no SPC e no SERASA. São pessoas que compraram a crédito e não aguentaram os juros extorsivos. Vamos limpar o nome dessas pessoas, para que elas possam voltar a consumir e assim ajudar a aquecer a economia e gerar empregos.

PF prende banqueiro – A Polícia Federal prendeu ontem o banqueiro Eduardo Plass no Rio de Janeiro. Plass é dono do TAG Bank e sócio da corretora Opus Participações. O banco teria sido utilizado no esquema de corrupção que uniu o ex-governador do Estado Sérgio Cabral e o empresário Eike Batista.

Voto em branco supera – Segundo o site Poder360, o percentual é o mais alto de eleitores com intenção de votar em branco ou estão indecisos das últimas cinco eleições. Pesquisa CNI-Ibope divulgada nesta quinta-feira, mostra que 59% dos brasileiros dizem não saber em quem votar ou vão anular o voto.

Moro continua com Atibaia – O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), rejeitou o pedido da defesa do ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para que o ministro reconsiderasse sua decisão liminar que manteve a ação penal do sítio de Atibaia nas mãos do juiz Sergio Moro.

Conversando

Todos os nomes – Domingo praticamente encerram-se todas as convenções partidárias e serão homologados nomes de todos os candidatos majoritários e proporcionais.

Não decidiu – Número de eleitores que ainda não decidiu votar em outubro aumenta a cada pesquisa que é feita em Sergipe para consumo interno.

Força inicial – Não houve fortalecimento real dos blocos políticos para disputa ao Governo do Estado. Um deles chegou a reduzir sua força inicial.

Libera Estados – Delegados do PSB viajam a Brasília no domingo para participar da convenção nacional do partido. O PSB libera os Estados para presidente.

Mantém conversas – Belivaldo Chagas mantém conversas com lideranças do interior para apoiá-lo na disputa pela reeleição a governador.

Não empolga – A candidatura de Marina Silva (Rede) não consegue empolgar, exatamente por muita dificuldade de fazer composições.

Novo poste – Ciro Gomes diz que o PT quer criar uma comoção no país para quando o Lula for declarado inelegível, apontar um novo poste.

Muito trabalho – Márcio Macedo se divide entre São Paulo, como vice-presidente nacional do PT, e Sergipe, como candidato a deputado federal.

Ajuda muito – A deputada Silvia Fontes (PDT), candidata a vice-governadora de Valadares Filho (PSB) acha que ajuda muito com os votos de Socorro.