SINDICATO BANCÁRIOS CONVOCA ASSEMBLEIA PARA AVALIAR PROPOSTA

04/08/18 - 06:56:25

O Sindicato dos Bancários de Sergipe (SEEB/SE) está convocando para a próxima quarta-feira (8), às 18h30, uma assembleia para avaliar contraproposta da Federação Nacional dos Bancos (Fenaban), relativas à Campanha Salarial 2018. Ainda da pauta, os bancários vão avaliar e deliberar proposta de paralisação de atividades no dia 10 de agosto, a manifestação nacional denominada de Dia Nacional do Basta.

Na próxima terça-feira, dia 7, em São Paulo, acontecerá a sexta rodada de negociação entre o Comando Nacional dos Bancários e a Fenaban. Nesse encontro, de acordo com a presidenta do SEEB/SE, Ivânia Pereira, a Fenaban se comprometeu em apresentar propostas às reivindicações.

A categoria reivindica aumento real de 5% nos salários, PLR maior e manutenção dos direitos garantidos na Convenção Coletiva de Trabalho. “Já realizamos seis mesas de negociações, mas os bancos se mantêm intransigentes, não dão respostas às nossas reivindicações tanto às econômicas quanto à proposta global para a minuta nacional de reivindicações”, afirma Ivânia Pereira.

A sindicalista sergipana faz parte do Comando Nacional dos Bancários e estava no último encontro com a Fenaban. Ivânia lamenta que a ausência de proposta por parte da Fenaban esteja protelando o processo negocial deste ano. A liderança. “A atitude dos patrões só reforça a necessidade de participação ativa dos bancários nessa campanha. Até o momento os bancos não apresentaram uma resposta satisfatória a nenhuma das nossas reivindicações. Ao contrário, na mesa, o que estamos vendo é descaso com as demandas da categoria”, afirma Ivânia Pereira.

Por Déa Jacobina

Foto Ascom SEEB/SE