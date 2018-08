Decidido: PPS trocou suplentes por candidatura a federal de Kleber

04/08/18 - 22:12:14

O presidente regional do PPS, Clóvis Silveira, informa por telefone que não houve erro na formação da ata, mas uma questão de tempo em relação ao período em que fora realizada a convenção. “Em razão disso – disse Clóvis Silveira – o PPS reuniu-se e resolveu rejeitar a primeira e segunda suplência do candidato ao Senado, André Moura (PSC), em troca da candidatura a deputado federal da sigla, Kleber Nascimento, que sempre foi o objetivo do partido”.

Assim, o ex-deputado José Carlos Machado e e o próprio Clóvis Silveira não são mais suplentes do candidato ao Senado, deputado André Moura (PSC), exatamente por uma decisão do PPS, que vai permanecer no bloco com a candidatura a federal de Kleber Nascimento, que estará no chapão da oposição disputando vaga na Câmara Federal.

