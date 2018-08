ANDRÉ MOURA DESTACA SEGURANÇA COMO PONTO DE ATUAÇÃO

Com milhares de pessoas presentes à Convenção Estadual realizada nesta sexta-feira (03), no Iate Clube de Aracaju, o presidente estadual do Partido Social Cristão (PSC), deputado federal André Moura, lançou sua candidatura ao Senado na coligação “Coragem Pra Mudar”, encabeçada pelos candidatos Eduardo Amorim (PSDB) ao governo, Ivan Leite (PRB) a vice-governador e Heleno Silva (PRB) à segunda vaga como senador.

André iniciou seu discurso mencionando a forte crise econômica na qual o governo mergulhou milhares de sergipanos, levando-os ao desemprego, à desesperança e, consequentemente, ao aumento dos índices de criminalidade. “Por três anos seguidos somos o estado mais violento, por culpa de um governo fraco e incompetente, que não sabe cuidar da segurança das famílias sergipanas”, frisou.

A decisão de compor a chapa majoritária ao lado de Eduardo e Ivan Leite foi outro ponto detalhado pelo candidato ao Senado. “Pelo bem de Sergipe, para ajudar a Eduardo Amorim no governo. Em Brasília construí respeito e credibilidade, não sou um desconhecido; e se muito fiz como deputado federal, mais ainda farei estando senador para melhorar a qualidade de vida de cada sergipano”, assegurou.

Segurança pública sempre foi uma das bandeiras mais defendidas por André, e ao apresentar suas propostas como senador, ele utilizou os índices de criminalidade mencionados e disse que pretende dar continuidade aos seus projetos já aprovados na Câmara dos Deputados, a exemplo da redução da maioridade penal de 18 para 16 anos; o auxílio-reclusão destinado às famílias das vítimas e a obrigatoriedade do trabalho para detentos.

Com a população cansada de falta de segurança, as propostas de André foram amplamente aceitas e aplaudidas e ele conclamou: “Quero fazer uma convocação a todos vocês: levem nossa mensagem aos quatro cantos do nosso estado. E como disse Geraldo Vandré, ‘Vem, vamos embora, que esperar não é saber, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos fazer a mudança! Tornar Sergipe Mais Forte.

