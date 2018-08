Belivaldo Chagas conta fatos de 2014 que o fez ficar no bloco que está hoje

Em seu pronunciamento, Belivaldo Chagas disse que “precisamos ter um novo projeto para Sergipe, inovador, com modernidade administrativa e sanar as finanças. Já estamos trabalhando com esse objetivo a partir daí sim, teremos um estado com desenvolvimento. E nós vamos conseguir”, disse.

Belivaldo Chagas contou que em 2014, ainda no PSB,, depois de eleito vice do então governador Jackson Barreto (PMDB), quando a ex-candidata a presidente da República Dilma Rousseff (PT), que disputava o segundo turno com o senador Aécio Neves (PSDB) recebeu telefonema do senador Antônio Carlos Valadares (PSB) em que determinava: “você não receber Dilma Rousseff”.

Belivaldo então respondeu: “vou receber sim, e não tem quem me segure”. Daí o senador Valadares disse que “você [Belivaldo] tem pescoço grosso”. Quando Valadares insistiu na resposta: “tenho senador, e nesse pescoço ninguém monta”. No dia seguinte a essa conversa, o PSB fez uma reunião para anunciar que apoiaria Aécio Neves no segundo turno. Foi quando Belivaldo retrucou: “vou votar em Dilma Rousseff porque não posso ser desleal aos amigos que me apoiaram durante a campanha de vice-governador”.

Com a aprovação do nome de Belivaldo Chagas (PSD) a chapa majoritária da base aliada está definida, tendo a vice-prefeita Eliane Aquino (PT) como candidata a vice-governador, o ex-governador Jackson Barreto (MDB) e o ex-deputado Rogério Carvalho (PT) candidatos ao Senado.

– Entre as nossas propostas estão a modernização e inovação dentro do estado para que a gente possa construir e gerar mais empregos. Nós estamos preocupados em sanar nossas finanças para que a gente tenha a garantia de construir um Sergipe melhor, disse Belivaldo.

E mais: “se a gente não consegui resolver o problema das finanças e não modernizar, não adianta apresentar plano mirabolante. O nosso plano é simples, direcionado para a população de modo geral, mas especialmente a mais carente”, afirma Belivaldo.