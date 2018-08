HELENO SILVA DIZ QUE VAI TRABALHAR SEM ACEITAR PRESSÃO

05/08/18 - 18:05:46

O pré-candidato ao Senado pelo PRB, Heleno Silva, já estabeleceu a linha do seu discurso. Disse na convenção do seu partido, que Vai mostrar que é povo e que se manterá fiel ao seu passado político como deputado estadual e dois mandatos de federal.

“Eu não me envergonho de dizer as minhas origens, e não vou votar em reforma para prejudicar o povo. Serei esse senador, e não tem presidente, não tem pressão, não tem força que faça o senador Pastor Heleno votar contra os interesses principais do povo”, completa.

Heleno Silva também deixou claro que não aceitará nenhum tipo de pressão para mudar essa sua postura. “Não me curvarei às pressões em troca de cargos e de recursos. Minha prioridade sempre foi e sempre será o interesse dos sergipanos, e em especial daquelas famílias menos favorecidas”, garante.