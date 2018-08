MENDONÇA PRADO É INDICADO A DISPUTAR O GOVERNO PELO DEM

05/08/18 - 23:16:26

Foi lançada neste domingo (05), a coligação “Dignidade Para o Povo”, do partido Democratas, na ocasião o nome de Mendonça Prado foi oficializado a Governo do Estado de Sergipe e Reynaldo Nunes ao Senado Federal. O evento, que teve inicio às 9 horas na sede do partido, na Avenida Beira Mar, 13 de Julho, se estendeu ao longo dia, sendo finalizado com reunião da Convenção Eleitoral Estadual.

Para o vice governador o partido terá o nome do Cel. Jorge Husek que se mostrou contente em sua posição, “Há 50 dias aprendemos muito percorrendo o Estado, conversando com povo sertanejo e dando entrevistas às emissoras de rádio do interior de Sergipe, mostrando a proposta de um governo diferente que vai implantar um modelo de governança”.

Reynaldo Nunes que é do Partido Verde e o único nome lançado ao Senado Federal, se disse orgulhoso por fazer parte de uma chapa em que todos os candidatos tem a ficha limpa e demonstrou alegria em seguir de mãos dadas a Mendonça Prado. “E com muita alegria que chegamos a esse dia, hoje com toda satisfação saio candidato ao Senado Federal em uma chapa em que nós nos preocupamos em fazer o bem à população e não em fazer o bem a um ou a outro”.

“Me perguntam o motivo de tanta violência no Estado, minha resposta é apenas uma: Isso se dá devido a falta de oportunidades que são dadas ao nosso povo”. Com essa fala Mendonça Prado manifesta sua agonia sobre a falta de sossego dos sergipanos em um momento que sofre com salários atrasados e por ter jovens ociosos.

A convenção contou com presença de populares apoiadores a candidatura ao Governo e Senado, lideres dos Diretórios dos partidos e dos deputados estaduais e federais que participam do pleito eleitoral. O apoio do Partido Verde (PV) e do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB) sela a candidatura do ex-deputado Federal Mendonça Prado ao Governo, tendo como vice Cel. Husek e ao Senado Federal Reynaldo Nunes.