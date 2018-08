PR apresenta os dois primeiros suplentes ao senado e sai fortalecido

PR apresenta os dois primeiros suplentes ao senado e sai fortalecido também com candidaturas proporcionais

O PR, presidido no Estado pelo prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho, saiu fortalecido para a disputa eleitoral deste ano em Sergipe. São do partido, os dois primeiros suplentes ao senado, sendo Adailton Souza, de Heleno Silva (PRB) e Agnaldo de Verso, de André Moura (PSC): os dois são itabaianenses.

Além das suplências ao Senado, o PR conta com Tallyson Costa, Janier Mota e Tijoy Barreto, disputando uma vaga na Assembleia Legislativa, com grandes possibilidades de vitória e ainda tem Adelson Barreto (reeleicão) e Bosco Costa, para a Câmara Federal.

O presidente do partido, Valmir de Francisquinho, disse estar satisfeito com o resultado e confiante numa grande vitoria, não somente do PR,’ mas de todo agrupamento que apoia Eduardo Amorim para o governo, André Moura e Heleno Silva para o senado.