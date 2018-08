Teixeira não autorizou o PTC a colocar seu nome como candidato

05/08/18 - 15:56:26

O empresário Teixeira Caminhões informou, neste domingo (5) que não autorizou ao PTC incluir o seu nome na lista de candidatos a deputado estadual.

Lembrou que Em abril deste ano fez declarações públicas desistindo de uma possível candidatura à Assembleia Legislativa. Diz que apontou como justificativa atos que foram cometidos para prejudicar a sua pretensão de vir a ser deputado.

– Por isso que estranho o aparecimento de meu nome numa lista de candidatos sem o meu consentimento, disse.

Teixeira avós que Vai se dirigir ao TRE para não tomar conhecimento do pedido deo seu registro, se por acaso for feito, envolvendo o seu nome. “Além disso, darei entrada imediatamente no PTC, a um pedido de desfiliação do partido”.

– Sou um homem de posições firmes, apoio o candidato da mudança representada pelo jovem competente Valadares Filho do PSB, concluiu.