Valadares confirma Cris Teixeira para primeira suplente e Elber para segundo

05/08/18 - 13:27:07

O senador Valadares (PSB), candidato à reeleição, via whatsaap ao Faxaju Online, disse, neste domingo (05), que os dois “maiores partidos” da coligação PDT e PTB, que apoiam o PSB “na disputa eleitoral ao lado de Valadares Filho reivindicaram participação na chapa majoritária e foram atendidos.

O PDT indicou o nome da deputada estadual Silvia Fontes para concorrer às eleições na condição de candidata ao cargo de vice-governadora. “E o PTB indicou para a minha primeira suplência o nome de Cristian Teixeira. Desse modo procuramos assegurar espaços para a mulher na chapa majoritária”.

– Isso como condição indispensável à formação de uma composição de alianças de forma equilibrada, contemplando na majoritária e na proporcional os mais diversos segmentos integrantes de nossa união político-partidária. A convenção escolheu para a minha segunda supência o advogado Elber Batalha, concluiu.

Teixeira Caminhões – O empresário Geraldo Teixeira (Teixeira Caminhões) também informou, na madrugada deste domingo (05) “que não liguei para o ex-deputado João Fontes em momento algum como ele afirmou nos grupos de whatsapp”. Acrescentou que “foi o próprio João Fontes que me ligou pessoalmente às 16:08 horas de sábado (04), para saber se Cris, minha esposa, seria suplente do Senador Valadares.

Teixeira diz que Informou ao ex-deputado que a “esse respeito só o presidente do PTB, Rodrigo Valadares, ao cujo parido a Cris é filiada, tem competência para fazer as articulações políticas e sugerir nomes para ocupar a suplência do senador”.