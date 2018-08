3ª COMPANHIA DO 3º BPM MUDA PARA NOVA SEDE EM RIBEIRÓPOLIS

06/08/18 - 13:13:51

A Polícia Militar de Sergipe, por meio do Comando Geral da Corporação, informa sobre a mudança da sede da 3ª Companhia do 3º Batalhão de Polícia Militar (3ª Cia/3ºBPM), no município de Ribeirópolis, por conta da falta de condições de funcionamento da antiga sede, a qual já não atendia as necessidades da Companhia em abrigar as atividades dos integrantes da Unidade.

No dia 1º de agosto foi realizada a mudança da sede da Companhia para o novo local, resgatando as condições de trabalho dos componentes da Corporação na cidade.

O 3º BPM destaca que neste ano de 2018 a 3ª Companhia apresentou, com a realização de seus trabalhos operacionais no município, uma redução de 59,26% nos casos de homicídios (27 em 2017 para 11 em 2018), sendo a redução na cidade de Ribeirópolis ainda mais expressiva, com 64,71% de redução nos casos de homicídios (17 em 2017 para 06 em 2018).

Fonte e foto assessoria