ACADEPOL REALIZA CURSO DE COMBATE A CRIMES CIBERNÉTICOS

06/08/18 - 15:13:03

São 20 turmas, sendo que cada uma tem 2 dias e meio de atividades

A Academia de Polícia Civil (Acadepol) está promovendo um curso de investigação e combate a crimes cibernéticos, com o objetivo de atualizar os profissionais da segurança pública quanto à apuração e resolução de ações criminosas no ambiente virtual. Ao todo são 20 turmas com instruções teóricas e atividades práticas.

Os meios eletrônicos auxiliam nas operações que a Polícia Civil vem tendo êxito, assim como explica o escrivão de polícia e instrutor do curso, Marcos Antônio ” Não há mais como pensar em uma investigação de crimes cibernéticos, como também homicídios e tráfico, em que não envolva elementos eletrônicos”, ressaltou o policial.

O curso conta ainda com a presença de policiais de outros estados. É o caso do aluno e delegado da Polícia Civil de Alagoas, Everton Gonçalves. “A formação tem grande importância para que nós tenhamos um preparo maior no combate ao crime organizado, que acaba sendo praticado também pelos meios virtuais”, disse o delegado de Alagoas. Vale ressaltar que dentro da Polícia Civil há um núcleo de inteligência bastante fortificado que atua nas investigações, com relação à irregularidade política, em especial nesse período eleitoral.

Esta é a décima nona turma e a previsão é de que o curso seja encerrado até o final deste mês, justamente para auxiliar também no combate à propagação de fake news – notícias falsas – durante as campanhas eleitorais.

Fonte SSP