CONVENÇÃO:MDB DEFINE JACKSON E ROGÉRIO PARA O SENADO

Convenção: MDB define Jackson / Rogério para o Senado e Belivaldo / Eliane para o Governo

O MDB Sergipe realizou neste domingo (05/08) a sua convenção estadual, definindo os seus candidatos para a eleição deste ano. Das 9 horas da manhã até as 15 horas da tarde os convencionais participaram da votação que aprovou o nome de Jackson Barreto para o disputar uma vaga no Senado Federal. Também foi definido o apoio à candidatura de Rogério Carvalho (PT) para o Senado e à chapa de Belivaldo Chagas (PSD) / Eliane Aquino (PT) para disputar o governo do estado.

O ponto alto da convenção se deu por volta das 11 horas da manhã, quando Jackson e os vários emedebistas presentes se reuniram para receber Belivaldo, Eliane e Rogério na sede do partido, onde foi realizado um ato público. A tônica dos discursos foi a união e a importância de eleger toda a chapa majoritária e os deputados do MDB e do agrupamento político.

JB Convocado

Agora oficialmente candidato ao Senado, Jackson Barreto confessou aos presentes que pensou em sair da vida pública. “Pensei em descansar, em descarrilhar as armas e aproveitar o resto da vida. Muita gente pergunta porque Jackson Barreto, depois de gravar no rádio e na televisão que não participaria da vida pública, de repente é candidato a senador. Eu recebi várias convocações, principalmente do nosso povo e dos nossos companheiros, de Belivaldo Chagas”, disse ele.

JB enfatizou sua história na política, relembrando a fundação do MDB, a campanha das diretas, a campanha da anistia, a eleição de Tancredo Neves, sua eleição para prefeito de Aracaju, sendo o primeiro eleito após o regime militar. “Nunca estive ausente das lutas do nosso povo, durante todo esse tempo, sempre combatendo o bom combate, com a coragem de quem acreditava no que estava fazendo.

Honra

Ele ainda afirmou que passou por muitas dificuldades durante o período em que governou o estado, mas deixou claro que possui muita honra em relação ao seu mandato. “Sei que fui o governador do momento mais difícil da economia deste país, e com isso sofremos muitos com as dificuldades. Mas não tem um município neste estado que não tenha a presença, em obras, do governador Jackson Barreto. Pense num cara consciente do dever cumprido”, declarou.

O candidato ao Senado do MDB destacou ainda a ética durante a sua gestão. “De uma coisa eu tenho honra, felicidade e alegria: Nunca em nenhuma barbearia ou mesa de bar, ou em lugar algum, as pessoas vão dizer que Jackson Barreto foi um governador desonesto, corrupto ou que faltou com a ética. Graças a Deus”, continuou.

Desistência e candidatura

Ele concluiu relembrando que em visita ao ex-presidente Lula, ano passado, falou ao petista que pensava em não mais ser candidato. “Eu disse, presidente, não quero mais participar da vida pública. Eu acho que já dei a minha contribuição ao meu estado e ao meu país. Acho que agora é a hora de novos. Mas Lula olhou para mim e disse: você não tem o direito, Jackson Barreto, de ir para casa neste momento”, revelou.

Jackson falou que informou a Lula, naquele momento, que havia gravado entrevistas afirmando que deixaria a vida pública. “Mas o presidente Lula respondeu: quando você fez essa afirmação, você vivia num país diferente do país de hoje. É um Brasil que tem 14 milhões de trabalhadores desempregados, as conquistas sociais foram jogadas na lata do lixo, a instabilidade política, econômica e social… Agora Jackson, é hora dos guerreiros, daqueles que, como você, tiveram a coragem de combater a ditadura. Agora nós precisamos dos combatentes, você não tem o direito de ir para casa. Se você não for candidato, você vai colocar as vagas do Senado para que esses cidadãos que destruíram o país sejam eleitos? E aí ele me fez esse apelo, juntamente com todos os companheiros”, explicou

Com Rogério

O presidente estadual do MDB, João Augusto Gama, foi breve em sua fala, mas deixou claro: o partido irá para a rua com o senador do PT, Rogério Carvalho e Jackson Barreto. “É o que está na ata, na urna da convenção e é o que vamos registrar. O MDB vai fazer toda a força, vai dar toda a sua energia para a eleição de Belivaldo Chagas, Jackson Barreto e Rogério Carvalho”, enfatizou. Ele concluiu lembrando que o grupo está unido desde o ano 2000 e que isso vem dando certo.

Ficha Limpa

O deputado federal Fábio Reis destacou a importância de Jackson para Sergipe e a presença de Eliane Aquino numa chapa “Ficha Limpa”. “Eliane tem relevantes serviços prestados ao lado do nosso saudoso ex-governador Marcelo Déda. Em todos os municípios que passamos vemos as pessoas demostrando um carinho imenso por ela. Muito obrigado por fazer parte desta chapa, seja muito bem-vinda ao MDB, que irá abraçar toda essa chapa”, falou Reis.

