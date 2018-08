Depois de encerrar a temporada da peça Os Produtores, Miguel Falabella já está se preparando para estrear um novo trabalho em São Paulo

06/08/18 - 13:49:12

Depois de encerrar a temporada da peça Os Produtores, Miguel Falabella já está se preparando para estrear um novo trabalho em São Paulo. Neste domingo (5), o ator e diretor compartilhou na rede social uma foto de seu visual para Annie, musical baseado nos quadrinhos Little Orphan Annie – “Annie, a Pequena Órfã, de Harold Gray, que já virou montagens de sucesso ao redor do mundo e também filmes – e surpreendeu os fãs ao surgir careca. “Oliver ‘Daddy’ Warbucks em ‘Annie, O Musical’, que nos fala ao coração. A partir de 30 de agosto no Teatro Santander, São Paulo”, escreveu ele.

Os fãs brincaram com o novo visual. “Tipo Homer, mas ficou maneiro”, brincou uma fã, citando o personagem do desenho animado Os Simpsons. “Brigou com o cabeleireiro?”, questionou outra internauta. “A cara do Oscar Schmidt”, opinou outra, referindo-se ao ex-jogador de basquete.

Fonte/Foto: globo.com