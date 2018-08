ESTREANTE NO CENÁRIO POLÍTICO PRÉ-CANDIDATO QUER INOVAR

06/08/18 - 06:35:23

A convenção partidária do Progressista aconteceu no início da tarde deste sábado dia 04, na sede do partido. O evento foi bastante prestigiando pelos filiados, correligionários, amigos e apoiadores.

O pré-candidato a Deputado Estadual o Radialista Ronaldo Leite, nome novo na política Sergipana, tem como principal objetivo renovar o cenário da descrença política em nosso Estado. Com propostas inovadoras para a população, no que tange ao incentivo as empresas de fora se firmarem em nosso Estado, trazendo com isso emprego e renda, para o povo mais carente.

Outro ponto que será o carro chefe do pré-candidato Ronaldo Leite é o combate a corrupção, além da transparência na gestão, que são pautas fundamentais na conexão com os eleitores para saber as necessidades da população.

“A semente está sendo plantada hoje. Hoje porque, o nosso futuro se chama perseverança e trabalho. Sergipe vai precisar do nosso melhor desempenho, sei que cada um de nós deste partido estamos encarregados em lutar com muita força pelo nosso Estado.

Optei em me afastar da minha carreira profissional, onde sou radialista, por entender que a política brasileira, a política do nosso Estado, precisa de pessoas que ingressem com objetivo de trabalhar e fazer o bem. Todos esses que estão aí na Assembleia Legislativa, vocês sabem que já tiveram suas oportunidades, e já saboreamos a política de todos eles, portanto é chegado a hora de oxigenarmos

a política Sergipana, dando oportunidade a outras pessoas que desejam fazer uma política descente e honesta com o povo honrado do nosso Estado,”afirmou Ronaldo Leite.

Foto Johnny Oliva

Da assessoria