EVENTO DESTACA O PROTAGONISMO DA MULHER NA TECNOLOGIA

06/08/18 - 13:24:45

Estudo do Centro Nacional de Mulheres e Tecnologia da Informação, nos Estados Unidos, aponta que 26% das funções ligadas à informática são ocupadas por mulheres. Diante disso, acontece no sábado, dia 18 de agosto, das 9h às 17h, o Womakerscode Summit Nordeste, sob a temática ‘Vamos falar sobre representatividade e protagonismo feminino na tecnologia?’.

Realizado no auditório do Departamento de Computação (Dcomp), da Universidade Federal de Sergipe – Campus São Cristóvão, pela WoMakersCode, o evento, que tem o apoio do Sergipe Parque Tecnológico (SergipeTec), chega ao Nordeste, mais especificamente, em Sergipe, trazendo palestras sobre desenvolvimento, ferramentas e boas práticas, além de painel focado em aceleração de carreira e elaboração de plano de estudos.

O WoMakersCode é uma iniciativa sem fins lucrativos que trabalhar para proporcionar um ambiente seguro de compartilhamento de experiências e de orientação de carreira, para que mulheres possam se desenvolver, ganhar visibilidade e tornarem-se protagonistas de suas vidas.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas em https://www.sympla.com.br/womakerscode-summit-nordeste__313176

Programação

08h30 às 09h – Credenciamento e Welcome Coffe

09h às 09h20 – Abertura

09h20 às 10h – Palestra com Eloá Alves – Frontend

10h às 10h40 – Palestra com Renata – Frontend

10h40 às 11h20 – Palestra com Laís Neves – BackEnd

11h20 às 12h – Palestra com Jéssica Costa – BackEnd

12h às 13h30 – Almoço

13h30 às 14h10 – Palestra com Thamirys Gameiro – C#

14h10 às 14h50 – Palestra com Sthefane Soares e Verônica Nascimento – Mobile

14h50 às 15h30 – Palestra com Jaqueline Ramos – DevOps

15h30 às 15h50 – Coffee-break

15h50 às 16h30 – Palestra com Ana Costa – Tecnologia, mulheres e outras coisas

16h30 às 17h – Encerramento e sorteios

Por Flávia Nunes