Fapitec abre inscrições para o 10º Prêmio João Ribeiro

06/08/18 - 10:52:13

O prêmio abrange as seguintes categorias: Científica, Comunicação Científica e Visual e a Inovação Tecnológica

Com o intuito de estimular à pesquisa e a divulgação científica, a Fundação de Apoio à Pesquisa e à Inovação Tecnológica do Estado de Sergipe-FAPITEC-SE abriu inscrições para Prêmio João Ribeiro 2018. Em sua décima edição, o prêmio busca reconhecer o trabalho desenvolvido por pesquisadores, comunicadores e estudantes.

Pode concorrer à premiação: bolsistas, comunicadores, inventores e empresários. A categoria Científica está dividida em: Pesquisador Sênior, Pesquisador Júnior, Jovem Cientista e Cientista Júnior. A categoria Comunicação Científica e Visual compreende: Jornalismo Científico, Jovem Jornalista.

A modalidadeInovação Tecnológica engloba: Inventor Independente, Empresa Inovadora e Jovem Inventor. Será premiado o trabalho com formato inovador e importante para o desenvolvimento da ciência, da tecnologia e da inovação. Só será aceita a inscrição do candidato que comprove a residência e profissão no estado de Sergipe. O valor da premiação varia de R$ 500,00 a R$ 2.000,00.

O Prêmio

O João Batista Ribeiro de Andrade Fernandes nasceu no município de Laranjeiras (SE), em 24 de junho de 1860. Ele foi professor, jornalista, crítico literário, filólogo, historiador, tradutor brasileiro e membro da Academia Brasileira de Letras.

Inscrições

As inscrições e entrega das propostas online serão até o dia 17/09/2018. Já a entrega da proposta impressa na Fapitec deverá ser feita até dia 18/09/2018.O edital do 10º Prêmio João Ribeiro está disponível no site:www.fapitec.se.gov.br. Para mais informações o contato pode ser feito com as Coordenações dos Programas PROCIT E PROINT pelo telefone: 3259-3007.

da assessoria