ITPS FISCALIZA AS BALANÇAS RODOFERROVIÁRIAS

06/08/18 - 13:58:22

As balanças rodoferroviárias de indústrias e distribuidoras instaladas em Sergipe foram alvo de fiscalização dos agentes do Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe (ITPS) – Órgão Delegado do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro).

No Brasil, esse tipo de balança, também chamada de grande porte, é utilizada em indústrias, distribuidoras, postos de fiscalização, terminais ferroviários e portos com o objetivo de fazer a medição e o controle de peso das cargas.

A fiscalização das balanças acontece conforme programação do ITPS e também por meio de solicitações dos proprietários dos equipamentos. Somente no último mês de julho, os agentes fiscais executaram ações em Japaratuba, Capela, Carira, Areia Branca, São Domingos, Estância, Umbaúba, Pedrinhas, Arauá e Itabaianinha.

“As balanças de grande porte, da mesma maneira que as balanças comuns, passam por fiscalizações anuais e eventuais. Quando aprovadas, as balanças recebem um selo, comprovando que a pesagem está correta, e que o cidadão não está sendo lesado na relação comercial”, explica o diretor-presidente do ITPS, Kaká Andrade.

O diretor-presidente ressalta que as balanças rodoferroviárias fazem o controle da carga em caminhões, ação que é necessária para a segurança dos condutores e redução dos danos às estradas. “Essas balanças cumprem uma função importante, que é evitar a circulação de veículos com excesso de peso. Quando sobrecarregados, caminhões e carretas podem causar acidentes, além de buracos, rachaduras e desníveis no asfalto”, alerta.

Como funciona

A inspeção das balanças envolve ensaios visuais e técnicos, entre eles, os testes de pesagem. Quando aprovada, a balança recebe um certificado de verificação metrológica, que é valido por um ano. Se houver reprovação, o proprietário do equipamento é notificado para que faça o reparo em uma oficina credenciada junto ao Inmetro. Após a manutenção ou conserto, o proprietário do equipamento deve solicitar uma nova verificação do ITPS.

Informações

Os consumidores também podem obter esclarecimentos e fazer denúncias por meio da Ouvidoria do ITPS cujo telefone é (79) 3179 8055. Há ainda a possibilidade de usar o email ouvidoria@itps.se.gov.br ou se dirigir à sede do ITPS, que fica na rua Campo do Brito, nº 371, bairro 13 de Julho.

Sobre o ITPS

Criado em 1923, o Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe (ITPS) é o terceiro instituto de pesquisa mais antigo do Brasil. Atualmente, o ITPS é uma autarquia especial da administração estadual indireta. Vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedetec), o ITPS realiza estudos, pesquisas científicas e análises nas áreas de água, solos e alimentos. Em 1997, o ITPS tornou-se Órgão Delegado do Inmetro e incorporou às suas atribuições a responsabilidade de executar as atividades de verificação e fiscalização metrológica em Sergipe.

Por Verlane Estácio