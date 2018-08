JORNALISTA ANA ALVES É PRÉ-CANDIDATA A DEPUTADA ESTADUAL

06/08/18 - 07:40:04

A jornalista Ana Alves (DEM), filha do ex-prefeito de Aracaju João Alves Filho e da senadora Maria do Carmo Alves, é pré-candidata a deputada estadual.

A decisão de Ana Alves de disputar uma vaga na Alese foi divulgada na manhã desta segunda-feira (06) por Augusto Aranha, assessor de comunicação do partido.

Durante a entrevista Augusto Aranha fez uma declaração que chamou a atenção ao informar que neste final de semana, houve uma grande movimentação em Brasília, na tentativa de tirar o comando do Democratas do pré-candidato ao governo do estado Mendonça Prado.

O assessor evitou citar o nome do político que teria articulado no sentido de assumir o comando do DEM. “Desde que assumiu o comando, que Mendonça vem enfrentando esse tipo de problema. Mas não lograram êxito. Quanto ao nome, Mendonça Prado vai falar sobre o assunto quando conceder entrevista.

Matéria atualizada para correção de informações, já que Ana Alves é pré-candidata a estadual e não a federal