Machado não disputa mandato e PPS indica candidato a deputado federal

06/08/18 - 16:49:06

O Partido Popular Socialista (PPS) participa da coligação com o PSDB e PSC apenas com candidato a deputado federal, que foi homologado pelo partido. Será o advogado Kleber Nascimentos, que está no chapão do bloco e disputa com nomes fortes da oposição para eleger-se. Para deputados estaduais, o PPS tem uma chapinha, organizada pelo seu presidente, Clóvis Barbosa.

O ex-deputado federal José Carlos Machado (PPS) não participará das eleições deste ano, depois que seu nome foi indicado para primeiro suplente do candidato a senador Andrè Moura (PSC) e logo em seguida retirado sob alegação de erros na elaboração da ata, constatados por advogados.

Na quinta-feira (02), dia da convenção do PPS, todos estavam reunidos e Clóvis chegou com Eduardo Amorim e André Moura para o encontro. Demoraram pouco, porque André tinha compromisso em Carmópolis, com a morte do prefeito Wolney Leite (DEM), enquanto Eduardo pediu ao Pastor Antônio que fizesse orações para o prefeito que acabara de falecer.

Durante a discussão sobre os objetivos do PPS em querer a suplência do Senado, tanto André Moura, quanto Eduardo Amorim haviam negado e Clóvis, bastante irritado, teve uma reunião imediata com o senador Valadares (PSB), que se comprometeu em atender as exigências do PPS para uma nova composição.

Na sexta-feira (03), já à noite, Eduardo Amorim e André Moura aceitaram, enfim, em deixar a primeira suplência de senador do candidato do PSC, com o PPS, além de liberar uma chapinha com o PSDB. Amorim anunciaria o acordo no dia seguinte, mas ele foi a Brasília onde participou da convenção nacional dos tucanos e não fez o anuncio.

No sábado pela manhã mais confusão. Uma nota oficial do PPS estava sendo redigida dizendo que o partido faria uma composição com o PSB, para apoiar a candidatura de Valadares Filho ao Governo e ter a suplência para o Senado. Mas, antes da divulgação da nota, o presidente do PPS esteve no PSDB e sentiu uma reação violenta dos candidatos a deputado federal pela legenda, que não aceitavam uma chapinha com o PPS.

Em razão da reação dos candidatos tucanos, o PPS resolveu não indicar nomes para primeira suplência, com José Carlos Machado para a primeira, e manter o nome do advogado Kleber Nascimento a deputado federal pelo chapão e formar uma chapinha para deputados estaduais.

Também na reunião do sábado se detectou vícios e erros de competência para que candidatos ao Governo e ao Senado , que não delegaram para a formação dos suplentes. Isso poderia prejudicar as duas candidaturas majoritárias. Os advogados perceberam isso, mas o presidente do PPS, Clóvis Silveira, disse que não existia erros nesse processo, que terminou sendo superado com a participação do PPS na disputa por uma vaga na Câmara Federal, é que o projeto da Direção Nacional.