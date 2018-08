MILTON ANDRADE TEM NOME HOMOLOGADO COMO PRÉ-CANDIDATO A GOVERNADOR

06/08/18 - 05:51:02

O diretório estadual do Partido da Mobilização Nacional (PMN) homologou neste domingo (5), em convenção, o nome do empresário e advogado Milton Andrade como candidato a governador de Sergipe, nas eleições de outubro próximo. Para a vice-governadoria foi indicada Rafaella Soares (PMN), que é empresária e bacharel em Direito; e a vaga de senador será disputada por Adelson Alves (Patriota).

“O monopólio dos mesmos será quebrado. O dia de hoje ficará marcado por ser o dia em que entra na disputa um homem que nunca foi testado nas urnas e já começa como candidato a governador, por não mais suportar conviver com as mazelas patrocinadas pela velha política”, disse Milton, para um grande público que lotou o auditório da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Aracaju, ao agradecer ao presidente do PMN, César Cardoso pela confiança.

Ao denunciar que durante a pré-campanha, ao perceberem o seu crescimento e comportamento, “os velhos caciques” muito atuaram para lhe tirar do páreo, Milton destacou a sua inquietação com tantos problemas enfrentados pelos sergipanos. “Eu sou empresário, sou advogado, tenho uma família e poderia ficar quieto, vivendo confortavelmente no meu canto, mas aprendi com o meu avô que os ‘omissos estão sempre errados’. Não poderia me acovardar, não poderia me omitir e deixar que Sergipe continue ostentando os piores índices na segurança pública, na saúde, na educação, com servidores massacrados…”, disse.

Com menor rejeição em todas as pesquisas de opinião pública já realizadas, Milton afirmou que está na disputa porque, “enquanto cidadão não posso ficar só colocando a culpa em quem está no poder. Eu preciso participar desse processo de mudança e aqui estou, pois não sucumbe quem tem Deus e o povo ao lado”.

Em sua fala, ele ressaltou que a política deve ser exercida por aqueles que são movidos pelo bem comum, pelo propósito de servir ao próximo e não de se servir do próximo. “A política é para homens e mulheres que têm princípio e não preço”, enfatizou o candidato, ao agradecer à vereadora “Emília Correia, pela resistência de não se permitir fazer o jogo do poderio econômico”.

Para Milton Andrade, que é filho de um servidor público estadual e de uma comerciante, “em 2018, a velha política terá no PMN e no Patriota adversários fortes e dispostos a transformar Sergipe num Estado que orgulha a sua gente como foi na década de 80. Um Estado desenvolvimentista”.

Ele encerrou o pronunciamento na convenção partidária, presidida pelo líder do PMN no Estado, César Cardoso (que disputará uma cadeira de deputado federal), lembrando a luta travada entre Davi e Golias. “Davi, sem armas e sem tropa, venceu a luta, apenas com uma pedra lançada. Ele venceu pela fé e é pela fé que temos em Deus e em nosso povo que faremos uma campanha pautada no respeito, na ética e nos princípios da moralidade”, afirmou Milton, ao ratificar os pilares do seu governo: combate irrestrito à corrupção, estar ladeado de pessoas com ficha limpa e fazer uma gestão técnica, onde o cidadão seja prioridade.

“Ou lutaremos por um Sergipe que queremos viver, ou teremos que conviver com um Estado onde milhares de pessoas vivem abaixo da linha de pobreza, onde o desemprego está acima da média nacional, onde se tem a maior violência do país, o pior ensino e o pior lugar para abrir um negócio e gerar emprego e renda. Eu vou sair da minha zona de conforto e vou lutar junto com todos aqueles que sonham com um Sergipe melhor e mais tranquilo”, afirmou o candidato.

Por Kátia Santana

Foto assessoria