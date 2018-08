Moda Mix divulga programação do evento que vai movimentar mercado têxtil sergipano

06/08/18 - 08:08:28

A programação oficial do maior evento de moda do estado de Sergipe, o ‘Moda Mix’, foi divulgada pela organização do evento. Com apresentações culturais, desfiles, exposição das novas coleções o ‘Moda Mix’ será realizado no Polo de Moda de Itabaianinha entre os dias 14 a 16 de setembro.

O momento é uma oportunidade para quem deseja conhecer em primeira mão as novas coleções das 30 marcasdo ramo têxtil com objetivo de apresentar as novas coleções em um único fim de semana. Para facilitar o diálogo entre os compradores e as marcas o Sebrae realizará uma rodada de negócios.

A terceira edição do projeto Moda Mix que é realizado em parceria entre a Prefeiturade Itabaianinha, Associação de Confecções de Itabaianinha (Ask) e o Sebrae. A presidente da Ask, Rivanda Alves Fontes, conta que o evento surgiu para movimentar o mercado da cidade que hoje é conhecida como a capital sergipana da moda. “O Moda Mix surgiu de uma reunião com os empresários do Polo de Moda de Itabaianinha que estava parado. Percebemos o potencial do setor têxtil, já que possuímos vários segmentos, e decidimos criar o evento”, conta.

Rivanda explica que o evento facilita o momento da compra, já que normalmente as coleções são lançadas em períodos diferentes. “A partir do momento que o evento é preparado, as coleções são mais preparadas, e todos lançam na mesma época. Então dá oportunidade para o cliente poder conferir as coleções em uma época só, evitando ter que se locomover sempre que uma empresa lança uma coleção”, destaca.

Confira a programação do Moda Mix

14 de setembro (sexta-feira)

8h – Abertura

8h30 as 18h – Exposição e venda

9h às 10h30 – Apresentação cultural no espaço de exposição

9h às 12h – Rodada de Negócios

18h às 20h – Show Cultural

15 de setembro (sábado)

8h às 18h – Exposição e venda

8h às 10h – Show Cultural

10h às 12h – Desfile

13h às 15h – Show

15h às 16h – Desfile

16 de Setembro (domingo)

8h às 18h – Exposição e venda

8h às 18h – Show

Fonte e foto assessoria