Moradores de Indiaroba comemoram pavimentação asfáltica no município

06/08/18 - 16:51:45

Obras foram realizadas no mês de julho, com investimentos do Governo do Estado de R$ 473.196,46, que abrangeram o trevo da cidade e a Avenida Sete de Setembro

Quem chega à Indiaroba, localizada no Centro-Sul sergipano, já visualiza um novo cenário no trevo de entrada na cidade, bem como na Avenida Sete de Setembro, uma das principais do município. Através de investimentos do governo do Estado, os dois locais receberam pavimentação asfáltica, e com as obras concluídas, a população já comemora o resultado do serviço.

“A paisagem é outra, né? Ficou muito melhor. Moro aqui há mais de dez anos e é a primeira vez que a rua recebe asfalto, antes era só paralelepípedo e toda hora estragava. O governo tá de parabéns”, afirmou a vendedora, Edileuza Lima, moradora da Avenida Sete de Setembro.

O aposentado João Batista dos Santos também comemorou a conclusão da obra. “O que for de melhorias para o povo aqui de Indiaroba, eu aprovo. Gostei muito do resultado, ficou bem melhor para quem mora aqui e passa tanto a pé, como de carro”, destacou.

A aposentada Conceição Pereira Santos, que já mora no local há mais de 50 anos, elogiou o serviço. “Ficou bem melhor, porque antes quando chovia a rua ficava esburacada e com poças. Agora com o asfalto acho que isso não vai mais acontecer”, ressaltou.

Sobre a obra

A obra de pavimentação asfáltica de Indiaroba foi realizada com recursos do Proinveste, através do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária (DER/SE) e da Secretaria de Estado da Infraestrutura e do Desenvolvimento Urbano (Seinfra). O investimento total foi de R$ 473.196,46.

Para a pavimentação asfáltica das vias, foram utilizados 1.497,33 toneladas de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), com pavimentação de 1.884 metros e área de 13.500 metros quadrados.

Além disso, foi acrescentado um aditivo que contempla um complemento da Avenida Sete de Setembro, bem como a Praça Arquibaldo Mendonça de Araújo, situada também na avenida.

Foto André Moreira