O Tempo Não Para- Marocas e Dom Sabino se reencontram. Pai e filha se abraçam pela primeira vez depois de 132 anos!

06/08/18 - 13:46:36

Marocas (Juliana Paiva) e Dom Sabino (Edson Celulari) vão se reencontrar no capítulo desta segunda. Pai e filha vão se abraçar pela primeira vez depois de 132 anos! Lembrando que o navio em que eles estavam sofreu um naufrágio lá em 1886 e a família toda foi congelada. Marocas foi resgatada do mar por Samuca (Nicolas Prattes) e Dom Sabino saiu atrás da filha depois de ser levado para um laboratório de criogenia.

O reencontro vai ser no meio da São Paulo de 2018. Dom Sabino está no meio de uma confusão com a polícia e Marocas está com Samuca presa em um engarrafamento. No meio disso tudo, os dois se encontram e se abraçam!

Fonte/Foto: globo.com