OFICIALIZADA A PRÉ-CANDIDATURA DE EMÍLIA A DEPUTADA FEDERAL

06/08/18 - 06:22:13

Na manhã deste domingo (5), a defensora pública e vereadora, Emília Corrêa (Patriota), confirmou sua pré-candidatura à Câmara Federal durante a convenção do Patriota em Sergipe. A oficialização da pré-candidaturas contou com a presença do diretório estadual, familiares, lideres religiosos, pré-candidatos e simpatizantes da sigla.

No evento que teve início às 9h, o presidente estadual Uezer Marquez, enfatizou o compromisso com os pré-candidatos e o nome da defensora pública e vereadora, Emília Corrêa, com a certeza que o patriota irá surpreender o país, e o Estado de Sergipe, fazendo a diferença na eleição de outubro.

Segundo Emília Corrêa, o momento é de agradecer a Deus e caminhar unidos como verdadeiros patriotas. Chegar ou não só dependerá da vontade do povo e de Deus. Ainda conclamou a todos na luta pela hegemonia da sigla.

“Vamos ganhar eu creio. Somos todos importantes para o Estado de Sergipe, vamos nos ajudar porque temos o mesmo propósito. A caminhada não será fácil, mas focados chegaremos e faremos bonito”, destacou.

Após o término da reunião, entre os cumprimentos ficou a certeza que o Patriota em Sergipe, está mais fortalecido e firme no propósito da vitória com resultados positivos para atender as demandas e as mudanças que o país espera e o que povo sergipano tanto precisa.

Ascom

Foto: Kaio Espínola