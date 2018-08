Orgulho e Paixão- Susana trava luta com Olegário no meio da mata. Ela tenta escapar do ex com as provas falsas contra Elisabeta

Susana (Alessandra Negrini) consegue se soltar das cordas que a prendiam e, aproveitando que Olegário (Joaquim Lopes) não está no recinto, pega a pasta com as falsas provas contra Elisabeta (Nathalia Dill) e sai correndo. É a sua chance para escapar das garras do ex. No entanto, quando já está fora do bangalô é surpreendida por ele:

“Conseguiu se desamarrar! Mas desistiu de fugir agora que me viu assim, não é? Rústico e selvagem, do jeito que você gosta. Vai se apaixonar de novo, Susana?”

Ela não se entrega e trava uma luta corporal com ele no meio da mata.