Palestra sobre hipnose é realizada no Centro de Odontologia do Ipesaúde

06/08/18 - 14:04:41

O encontro fez parte do Projeto de Extensão realizado entre a UFS e o Ipesaúde.

Na última sexta-feira, 03, o Ipesaúde – por meio do Centro de Odontologia Maria Viana Tavares de Bragança – promoveu palestra sobre aplicação da hipnose no atendimento ao paciente especial. A iniciativa foi direcionada a estudantes universitários e fez parte do Projeto de Extensão realizado na unidade, uma parceria entre a Universidade Federal de Sergipe e o Ipesaúde. O objetivo foi o de ampliar os olhares sobre abordagem clínica junto aos discentes.

Ao contrário do que muitos acreditam a técnica da hipnose é aplicada mediante relaxamento mental e não de maneira manipulativa, como o consciente coletivo tende a acreditar. São quatro os estágios para que a hipnose ocorra: excitação, vigília, transição e o sono fisiológico. A técnica aplicada ajuda no controle da ansiedade e do medo que o paciente especial venha a ter perante o atendimento odontológico.

De acordo com a apoiadora técnica à coordenação, Rosana Apolônio Reis, o intuito não é o de ensinar a técnica da hipnose aos alunos. “Ao receber informações extra sala de aula esses estudantes passam a ser futuros profissionais diferenciados, com os horizontes ampliados”, enfatizou.

O dentista Manoel Gonçalves ficou responsável por falar sobre a técnica da hipnose. Para o especialista o convite do Ipesaúde é uma oportunidade para agregar ensino, serviço e prática de forma humanizada. “É muito triste um dentista recusar atendimento a pacientes com síndrome de Down por não saber como proceder”, disse.

A estudante do sexto período de odontologia na UFS, Isadora Maria Batista Silva Mota, 21, foi uma das alunas do Projeto de Extensão a assimilar o assunto. “Jamais imaginei participar de um curso sobre hipnose dentro do meu curso. Estou adorando!”, respondeu.

A professora do curso de odontologia da UFS e do projeto de extensão, Regiane Cristina do Amaral, relatou a importância de o grupo receber instruções por meio dessa inusitada técnica. “Às vezes precisamos utilizar mecanismos como a da hipnose para conseguirmos chegar ao paciente especial”, disse.

O Centro de Odontologia Maria Viana Tavares de Bragança fica situado à Praça da Bandeira, 373 Centro. O horário de atendimento é de segunda à sexta-feira, das 07:00 às 22:00 hs. Já a urgência funciona aos sábados e domingos, das 07:00 às 19:00 hs. Fone: (79) 3179-4981.

Fonte e foto: Ascom/Ipesaúde