Partido de Henri Clay terá filho do ex-presidente Jango na disputa pela presidência

06/08/18 - 07:51:36

Enquanto em Sergipe o Partido Pátria Livre (PPL) possui na figura do presidente licenciado da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Henri Clay Andrade, o seu principal nome, disputando o Senado, o partido anunciou que terá uma candidatura própria à presidência da República.

Trata-se de João Goulart Filho, que teve o nome homologado em convenção nacional da sigla. Ele é filho do ex-presidente João Goulart, o Jango, que teve mandato presidencial, de 1961 a 1964, interrompido pela ditadura militar. É a primeira vez que João Goulart Filho concorre ao cargo.

Leo Alves, professor da Universidade Católica de Brasília, compõe a chapa como candidato a vice.

O candidato tem como principal proposta a retomada do nacionalismo e do desenvolvimentismo. Entre as propostas citadas pelo candidato está a redução drástica dos juros da dívida pública para dar condições ao Estado de investir no desenvolvimento social.

Além disso, ele propõe o resgate da soberania, o controle das remessas de lucros das empresas estrangeiras e a revisão do conceito de segurança nacional. E mais: abrir um diálogo com a sociedade para debater a reforma agrária, urbana, tributária e educacional.

João Goulart Filho é poeta, filósofo, escritor e fundador do Instituto João Goulart, dedicado à pesquisa histórica e à reflexão sobre o processo político brasileiro. Foi deputado estadual no Rio Grande do Sul pelo PDT e é autor de Jango e Eu: Memórias de um exílio sem volta, indicado ao Prêmio Jabuti.

Fonte e foto assessoria