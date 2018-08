PM efetua prisão de homem por tentativa de homicídio em Brejo Grande

06/08/18 - 08:47:46

A Polícia Militar de Sergipe, através da 5 CIPM realizou na noite de sábado (04) a prisão em flagrante de Djair de Oliveira dos Santos, 21 anos, por ter simulado uma briga para atingir com um golpe de facão o ombro da vítima Cristiano dos Santos, durante a realização do evento denominado Camarão Fest no município de Brejo Grande.

O suspeito foi preso e encaminhado para a Delegacia da Neópolis onde foi realizado o flagrante por tentativa de homicídio. A vítima foi conduzida para o HUSE.

5º CIPM prende homem por tráfico de drogas no município de Neópolis

A Polícia Militar de Sergipe, através da 5 CIPM efetuou na noite deste domingo (05) a prisão em flagrante de Joanderson dos Santos Silva, 23 anos, quando estava comercializando drogas na Praça do Povoado Pindoba, durante a realização da cavalgada.

O suspeito foi identificado pelos agentes de inteligência da 5CIPM que atuavam durante o evento e constataram o comércio da droga e passaram as informações do local para os militares de serviço que o encontrou atrás das barracas de venda de capeta, o abordou encontrando com ele 07 troxinhas contendo cocaína e maconha que no momento da abordagem Joanderdon ainda tentou se desfazer da droga e do dinheiro jogando no chão.

Joanderson foi preso e encaminhado para a Delegacia da Neópolis onde foi realizado o flagrante por tráfico de drogas.

Fonte e foto assessoria