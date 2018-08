Prefeita e vereadores de Riachão declaram apoio a Bosco Costa

06/08/18 - 06:53:23

A prefeita de Riachão do Dantas, Gerana Costa, declarou apoio a Bosco Costa, pré-candidato a deputado federal. A definição ocorreu após encontro na última semana.

Além de Gerana, no município de Riachão acompanham Bosco os vereadores Edson de Eurípedes, Naldinho Moura, Zé Cosme, Eraldo da Churrascaria, e o suplente Zé Nildes de Palmares.

No estado, Bosco conta ainda com apoio do prefeito Valmir de Itabaiana, Marcos Costa de Moita Bonita, além de lideranças em diversos municípios.

Por Aparecido Santana – Sergipenet

Foto assessoria