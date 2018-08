Prefeito autoriza mais 700 mil reais em obras com recursos próprios

06/08/18 - 06:29:54

Foi dada no final da manhã desta sexta-feira, 3, pelo prefeito Valmir Monteiro e o secretário Noel Souza, ordens de serviço em mais três obras para serem iniciadas já na próxima semana, todas com recursos próprios. São elas: o Mercado Municipal da Colônia Treze, a reforma da Praça Felino Fontes e a Revitalização da Quadra Poliesportiva do Povoado Luís Freire.

A solenidade aconteceu no Gabinete Executivo, com as presenças dos secretários Adelson Ribeiro (Ordem Pública), Anderson Andrade (Finanças), Carlos Angelo (Planejamento), Administração (Floriano Fonseca), Flamarion Déda (Desenvolvimento Rural) e Itamar Santana (Indústria e Comércio). Servidores, imprensa, comunidade, representantes das construtoras e engenheiros que atuarão com fiscais também estiveram presentes.

Mercado da Colônia Treze

A Etapa I do Mercado Municipal da Colônia Treze contará com a construção de três galpões geminados pré-moldados. O prazo para a execução do serviço são de quatro meses e custará aproximadamente 480 mil reais.

Praça Felino Fontes

Outra reforma esperada é a Praça Felino Fontes (Praça da Antártica), localizada no Centro da Cidade. Serão três meses consecutivos para sua execução e custará aproximadamente 158 mil reais, também com recursos próprios.

Quadra no Luís Freire

Para os moradores da região da Colônia Treze, mais uma excelente notícia: a revitalização completa da quadra poliesportiva do Povoado Luís Freire. Com o custo de aproximadamente 52 mil reais, o prazo para sua finalização é de dois meses.

Fonte e foto assessoria