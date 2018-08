Radiopatrulha efetua prisão e apreensão de arma e drogas no fim de semana

06/08/18 - 09:03:17

Durante ações de radiopatrulhamento neste final de semana, a polícia militar por meio do Batalhão de Radioatrulha realizou quatro prisões e a apreensão de um menor, atendendo ocorrências de desacato, porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas e, cumpriu ainda, um mandado de prisão em desfavor de um foragido da justiça.

As ações tiveram início na sexta-feira, 3, quando militares do BPRp foram distribuídos pelas ruas da Grande Aracaju e uma das equipes, que realizava radiopatrulhamento pelo município de Nossa Senhora do Socorro, avistou, na rua Rio do Sal, um indivíduo que começou a gritar para que outros corressem.

Neste momento um cerco foi realizado e o suspeito que gritava, foi identificado como J. A. P. S. de 16 anos. Com ele foi encontrado 63 trouxas de maconha, 2 pedras grandes de crack, 4 pinos de cocaína e a quantia de R$ 196,00 que foi apreendida e conduzida com todo o material à Delegacia Plantonista Norte.

A segunda ocorrência foi registrada na rua Beira Rio no Bairro Bugio, quando abordagens de rotina eram realizadas e João Paulo Barreto de Jesus, além de resistir ao procedimento operacional comum de busca pessoal, ainda dirigiu palavras de baixo calão, ofendendo a honra funcional e pessoal dos militares, que efetuaram a sua prisão e o conduziram até a Delegacia Plantonista.

No sábado, foi registrada a terceira ocorrência, com os radiopatrulheiros efetuando, durante rondas pelo terminal de integração da zona oeste, a prisão de um foragido da justiça de nome Luan dos Santos que havia deixado de cumprir com as obrigações judiciais impostas. Ele cumpria pena por roubou qualificado.

No domingo, 5, o Batalhão de Radiopatrulha apreendeu, no Bairro Industrial, um revólver calibre .38 com 2 munições, 49 trouxas de maconha e algumas cápsulas de cocaína e a quantia de R$ 509,00. Uma mulher identificada como Erica Santos Moura foi presa em posse de todo o material, mas seu companheiro conseguiu evadir-se quando notou a aproximação policial.

Uma outra equipe, que policiava a região do Novo Horizonte, apreendeu, ainda, após o recebimento de uma denúncia de ameaça, uma arma de fabricação caseira de calibre .12, em poder de José Valter de Lima que, imediatamente, foi preso e levado à Delegacia Plantonista Norte com a vítima, onde todas as medidas legais foram adotadas.

