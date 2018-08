Renata Capucci fala de beleza natural aos 45 anos: ‘Bani o corretivo no dia a dia’. Jornalista, que está no elenco da segunda temporada de ‘PopStar’

Há 23 anos na bancada do jornalismo da Globo, a apresentadora Renata Capucci promete prender a atenção dos telespectadores ao soltar sua voz no palco do PopStar. No elenco da segunda temporada do programa, a carioca de 45 anos falou da sua rotina fora da redação e do desafio de cantar na TV.