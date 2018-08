RESÍDUOS SÓLIDOS: PRAZO ENCERRADO DO EDITAL DE CHAMAMENTO

06/08/18 - 13:20:27

Resíduos sólidos: prazo encerrado do Edital de Chamamento Público para os estudos no Agreste Central Sergipano

A Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe (Agrese) encerrou no último dia 03 de agosto o Edital de Chamamento Público no: 04/2018 para Procedimento de Manifestação de Interesse – PMI, tendo como principal objetivo a apresentação de estudos de viabilidade técnica, econômico-financeira, ambiental e jurídica para a concessão da Gestão de Resíduos Sólidos da região compreendida por 20 Municípios Sergipanos que integram o Consórcio Público do Agreste Central – CPAC.

“Quatro empresas manifestaram interesse na elaboração de estudos que demonstrem a viabilidade técnica e econômico-financeira na questão de resíduos sólidos na região compreendida do referido consórcio. A próxima etapa será a avaliação, pela comissão do PMI, dos requerimentos apresentados das empresas CAVO com sede em São Paulo, ECOTUWE do Estado do Pará, SINERTEC do Paraná e o consórcio formado pelas empresas SANPAC, P4, KAPPEX e KURICA, para em seguida assinar o termo de autorização,” explica o diretor presidente da Agrese, Luiz Hamilton Santana de Oliveira.

A autorização da (s) empresa (s) para a realização dos estudos com a consequente assinatura do Termo de Autorização, será publicado no Diário Oficial do Estado e site da Agência Reguladora.

CPAC

Os municípios que integram o consórcio público do Agreste Central (CPAC) são eles Areia Branca, Campo do Brito, Carira, Cumbe, Divina Pastora, Frei Paulo, Itabaiana, Macambira, Malhador, Moita Bonita, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora das Dores, Pedra Mole, Pinhão, Riachuelo, Ribeirópolis, Santa Rosa de Lima, São Domingos, São Miguel do Aleixo e Siriri.

Ascom/Agrese