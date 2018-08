SEM RECEBER, ALUNOS FICAM SEM AULA POR FALTA DE TRANSPORTE

06/08/18 - 13:03:21

Cerca de dois mil alunos da Rede Estadual de Ensino estão sem aula no município de Itabaiana, porque o Governo do Estado está há três meses sem pagar as duas empresas responsáveis pelo transporte.

A informação foi passada na manhã desta segunda-feira (06) pelo motorista conhecido como Wanderley da Ribeira, ao afirmar que “essa não é a primeira, segunda, terceira ou quarta vez que ocorre uma paralisação como essa”.

Segundo Wanderley, como o governo não paga, as empresas Vitória e Itapé não faz o repasse aos terceirizados, que por sua vez estão sem conduções até para abastecer os ônibus.

Os prejudicados são os estudantes que residem na zona rural e que estudam nas escolas estaduais localizadas na sede do município. Wanderley informou também que na Secretaria de Estado da Educação, a informação é que não existe dinheiro para saldar a dívida. “As duas empresas têm feito empréstimo junto ao Banese para cumprir os contratos, mas a situação se agravou e estamos há três meses sem receber”, finalizou.

Da redação do Programa Espaço Livre na Princesa da Serra AM 830