Sergipe realiza encontro de adolescentes para combater o trabalho infantil

06/08/18 - 14:32:45

Mobilizar os jovens de todo o Brasil pela prevenção e erradicação do trabalho infantil é o objetivo dos encontros promovidos pelo Comitê Nacional de Adolescentes e Jovens pela Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil (Conapeti) que estão ocorrendo em vários estados brasileiros. Em Sergipe, 11º primeiro estado contemplado pelo movimento, o encontro acontecerá nesta terça-feira, dia 07, das 8h às 17h, na Escola Superior da Advocacia (ESA-OAB/SE), em Aracaju.

O evento, intitulado I Encontro Sergipano de Adolescentes pela Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil (Esapeti), é uma iniciativa do Conapeti, em parceria com o Fórum Estadual de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção ao Trabalhador Adolescente de Sergipe (Fepeti-SE), o Ministério Público do Trabalho em Sergipe (MPT-SE) e a Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Sergipe.

Virá ao evento, e atuará como facilitador do encontro, o procurador do Ministério Público do Trabalho no Ceará e mobilizador nacional dos comitês de adolescentes contra o trabalho infantil, Antonio de Oliveira Lima. Confirmaram presença cerca 100 adolescentes de 40 municípios sergipanos, alunos do Ensino Fundamental II, acompanhados de profissionais da educação e da assistência social. Também participarão membros do Fepeti, dentre outros atores da rede de proteção da criança e do adolescente em Sergipe.

No período da manhã serão abordados temas gerais sobre o trabalho infantil, como conceito, legislação, causas, consequências, políticas públicas, com destaque para a atuação do Fepeti Sergipe e do MPT na prevenção e enfrentamento do problema, assim como a participação de crianças e adolescentes nos espaços de deliberação de políticas públicas. À tarde serão realizadas oficinas temáticas, nas quais os próprios adolescentes atuarão como coordenadores, debatedores e relatores das propostas apresentadas nas oficinas.

No final do encontro haverá a eleição e a posse dos membros do Comitê Estadual de Adolescentes pela Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil em Sergipe (Ceapetise). Para mais informações acesse www.conapeti.blogspot.com.br

Por Ana Alves