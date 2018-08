Thiaguinho Batalha opta em não se candidatar a deputado estadual

06/08/18 - 16:40:39

O vereador apoiará André Moura e Eduardo Amorim

O vereador Thiaguinho Batalha (PMN) anunciou nesta segunda-feira, 06, que não será candidato a deputado estadual no pleito de 2018, como muito se especulou ao longo das últimas semanas. O anúncio foi feito através das suas redes sociais, onde o parlamentar agradeceu às sugestões que foram dadas ao seu nome, mas avaliou que ainda não é a hora de interromper o trabalho na Câmara Municipal de Aracaju.

Thiaguinho falou ainda que ouviu conselhos de muitos políticos experientes, a exemplo do prefeito Edvaldo Nogueira, que sugeriu ao vereador que continuasse como o vice-líder da gestão na Câmara, e vice-presidente daquela casa para o biênio 2019-2020. “Confesso que fiquei bastante balançado, mas, por enquanto, continuarei arregaçando as mangas em prol da nossa capital”, afirmou.

Apoios

O vereador já declarou quais serão seus candidatos a Governador e Senador no pleito de outubro: apoiará Eduardo Amorim e André Moura, tendo participado, inclusive, da convenção deste agrupamento político, realizada na última sexta-feira, 03. “Estou com Amorim e André, pois sei que com eles a juventude terá vez e voz, assim como tantas áreas do nosso estado que estão carentes de investimentos, como a saúde, segurança, educação e muitas outras”, frisou.

Por Maira Andrade

Foto assessoria